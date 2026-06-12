La nostalgie musicale s’installe durablement dans les habitudes d’écoute américaines €

La part des auditeurs américains déclarant être fortement d’accord avec l’affirmation "J’aime écouter de la musique des décennies passées" progresse globalement depuis 2023 dans toutes les générations. Les Boomers restent les plus nombreux à apprécier la musique des décennies passées (59% au T1 2026), devant la Gen X (54%).
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