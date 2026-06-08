France Musique met le cap sur l’été 2026

Vous aimerez aussi
-
France Culture mise sur les grands formats et les rendez-vous historiques pour l’été
-
Camille Combal rejoint la grille d'été de France Inter
-
Les Bleus au cœur d’un dispositif éditorial renforcé sur les antennes du réseau ICI
-
RCF Notre Dame enrichit sa programmation estivale avec plusieurs nouveautés
-
Benoit Prospero transpose sa série radio "Le monde merveilleux du vivant" dans un livre
France Musique accompagnera les principaux rendez-vous musicaux de l’été tout en enrichissant son offre éditoriale avec plusieurs séries inédites et une présence renforcée sur ses supports digitaux. Dans son éditorial, Marc Voinchet, directeur de France Musique, rappelle également les évolutions en cours dans la diffusion radio : "Il y a des changements dans l’air. De nouvelles fréquences, le DAB+, un paysage sonore qui se transforme doucement. Certaines régions sont concernées. Mais France Musique reste, partout, en numérique. On ne la perd pas."
Parallèlement à son antenne, France Musique met en avant ses 11 radios thématiques disponibles sur son site internet et sur l’application Radio France. Programmées par Benjamin Hertz, Olivier Le Borgne et Robert Rudolf, ces webradios complètent l’offre audio numérique de la chaîne.
Parallèlement à son antenne, France Musique met en avant ses 11 radios thématiques disponibles sur son site internet et sur l’application Radio France. Programmées par Benjamin Hertz, Olivier Le Borgne et Robert Rudolf, ces webradios complètent l’offre audio numérique de la chaîne.
Cinq grandes sagas inédites au cœur de l’été
L’offre éditoriale estivale sera portée par plusieurs nouvelles séries diffusées chaque jour à 9 heures. France Musique consacrera notamment des sagas à Leontyne Price du 6 au 12 juillet, George Sand du 13 au 19 juillet, Bayreuth du 20 au 26 juillet, Jacqueline du Pré du 3 au 9 août et Elisabeth Schwarzkopf du 24 au 30 août. Chaque série sera proposée sous la forme de 7 épisodes de 1 heure 30 mêlant portrait et programmation musicale. Ces productions originales viendront enrichir une offre de contenus déjà largement déployée à l’antenne et sur les supports numériques de la station.
Les podcasts occupent une place importante dans la grille
France Musique renforce également son offre de podcasts durant l’été. Chaque mercredi à 8h10 sera proposé "Je vous emmène à l’opéra" avec Jean-Philippe Thiellay, tandis que le vendredi à la même heure les auditeurs retrouveront "Musique et santé, La musique vous fait du bien" avec Clément Buzalka. À 11h45, plusieurs séries audio seront diffusées parmi lesquelles "Le journal intime de Marilyn Monroe", "Farinelli, Le journal intime d’un castrat", "Les Légendes du violoncelle", "La Story des Demoiselles de Rochefort", "La Story de La mélodie du bonheur", "La Story de Starmania" et "La Story de Chantons sous la pluie".
L’offre podcast comprend également "Les Sagas musicales" proposées par Saskia de Ville autour de Miles Davis avec "Révolutions Jazz" et de George Gershwin avec "Un Américain à Paris".
L’offre podcast comprend également "Les Sagas musicales" proposées par Saskia de Ville autour de Miles Davis avec "Révolutions Jazz" et de George Gershwin avec "Un Américain à Paris".
Une couverture renforcée des festivals
France Musique accompagnera les principaux festivals de l’été avec des émissions spéciales, des retransmissions et des concerts en direct. La station sera notamment présente au Festival Radio France Occitanie Montpellier du 5 au 18 juillet, au Festival d’Aix-en-Provence du 2 au 21 juillet, au Festival international d’opéra baroque de Beaune du 3 au 26 juillet, au Festival international de piano de La Roque d’Anthéron du 16 juillet au 16 août, à Jazz in Marciac du 20 juillet au 5 août, au Festival de Rocamadour du 15 au 26 août, au Festival de musique de La Chaise-Dieu du 18 au 30 août ainsi qu’au Festival Ravel de Saint-Jean-de-Luz du 18 août au 5 septembre.
Plusieurs concerts seront diffusés en direct à 20 heures depuis Montpellier, La Roque d’Anthéron ou encore certains rendez-vous de Jazz in Marciac. Les équipes de France Musique assureront également des émissions spéciales depuis plusieurs festivals, notamment "Musique Matin" en direct du Festival d’Aix-en-Provence les 13 et 14 juillet de 7h30 à 9h ainsi que du Festival Radio France Occitanie Montpellier les 8, 9 et 10 juillet aux mêmes horaires.
Plusieurs concerts seront diffusés en direct à 20 heures depuis Montpellier, La Roque d’Anthéron ou encore certains rendez-vous de Jazz in Marciac. Les équipes de France Musique assureront également des émissions spéciales depuis plusieurs festivals, notamment "Musique Matin" en direct du Festival d’Aix-en-Provence les 13 et 14 juillet de 7h30 à 9h ainsi que du Festival Radio France Occitanie Montpellier les 8, 9 et 10 juillet aux mêmes horaires.
Une grille d’été largement tournée vers l’audio
Durant toute la période estivale, la grille de France Musique s’articulera autour de rendez-vous consacrés aux concerts, aux créations sonores, aux sagas musicales, aux podcasts et aux archives de la chaîne. Les "Nuits de France Musique", les concerts du soir, les émissions jazz, les séries documentaires ainsi que les contenus dédiés aux webradios viendront compléter l’offre proposée du lundi au dimanche. À travers cette programmation, France Musique poursuit le développement d’une offre qui associe diffusion radio, contenus numériques et audio à la demande, tout en s’appuyant sur ses 11 webradios et sur les podcasts disponibles sur les plateformes de Radio France.