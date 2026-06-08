France Musique met le cap sur l’été 2026

France Musique accompagnera les principaux festivals de l’été avec des émissions spéciales, des retransmissions et des concerts en direct. La station sera notamment présente au Festival Radio France Occitanie Montpellier du 5 au 18 juillet, au Festival d’Aix-en-Provence du 2 au 21 juillet, au Festival international d’opéra baroque de Beaune du 3 au 26 juillet, au Festival international de piano de La Roque d’Anthéron du 16 juillet au 16 août, à Jazz in Marciac du 20 juillet au 5 août, au Festival de Rocamadour du 15 au 26 août, au Festival de musique de La Chaise-Dieu du 18 au 30 août ainsi qu’au Festival Ravel de Saint-Jean-de-Luz du 18 août au 5 septembre.

Plusieurs concerts seront diffusés en direct à 20 heures depuis Montpellier, La Roque d’Anthéron ou encore certains rendez-vous de Jazz in Marciac. Les équipes de France Musique assureront également des émissions spéciales depuis plusieurs festivals, notamment "Musique Matin" en direct du Festival d’Aix-en-Provence les 13 et 14 juillet de 7h30 à 9h ainsi que du Festival Radio France Occitanie Montpellier les 8, 9 et 10 juillet aux mêmes horaires.