France Musique lance sa première tournée estivale à travers neuf festivals

Cette tournée est également l'occasion pour France Musique d'accompagner l'évolution de ses modes de diffusion. Durant l'été, la station passera progressivement de la FM vers la radio numérique terrestre (DAB+) dans certaines communes. France Musique rappelle qu'elle reste accessible partout en numérique via le site et l'application Radio France.

La tournée débute à Tarbes, dans le cadre de L'Offrande Musicale, dont le festival se déroule du 29 juin au 13 juillet, avec une présence des équipes de France Musique les 29 et 30 juin. Elle se poursuit au Festival de Toulouse, organisé du 30 juin au 11 juillet, avec une présence les 2, 3 et 4 juillet. Les équipes seront ensuite au Festival Radio France Occitanie Montpellier, programmé du 6 au 19 juillet, avec une présence les 6, 7, 8 et 9 juillet. Le Festival d'Aix-en-Provence, organisé du 2 au 21 juillet, accueillera France Musique les 10, 11, 12 et 13 juillet. Au Festival de Beaune, qui se déroule du 3 au 26 juillet, la chaîne sera présente les 17, 18 et 19 juillet. À Jazz in Marciac, programmé du 20 juillet au 5 août, les équipes seront mobilisées les 24, 25, 26, 27 et 28 juillet. Le Festival de Piano de La Roque d'Anthéron, organisé du 16 juillet au 16 août, accueillera la tournée les 30 et 31 juillet ainsi que le 1er août. Le Festival de Rocamadour, prévu du 15 au 26 août, recevra France Musique les 25 et 26 août.

Enfin, la tournée s'achèvera à Saint-Jean-de-Luz, dans le cadre du Festival Ravel, organisé du 26 août au 5 septembre, avec une présence de la chaîne les 27, 28 et 29 août.

