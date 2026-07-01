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Mercredi 1 Juillet 2026 - 13:10

France Musique lance sa première tournée estivale à travers neuf festivals


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France Musique inaugure sa première tournée des festivals d'été du 29 juin au 29 août 2026. Présente sur neuf festivals répartis dans toute la France, la chaîne de Radio France ira à la rencontre de ses auditeurs avec un dispositif d'animation inédit. Cette tournée accompagnera également l'évolution de la diffusion de la station, qui passera progressivement de la FM vers le DAB+ dans certaines communes, tout en restant disponible sur les supports numériques de Radio France.



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Comme chaque été, France Musique accompagne les principaux festivals de musique en France sur son antenne. En 2026, la chaîne franchit une nouvelle étape en lançant sa première tournée estivale.
Du 29 juin au 29 août 2026, les équipes de France Musique seront présentes sur neuf festivals. La première étape est programmée à Tarbes, les 29 et 30 juin, dans le cadre du festival L'Offrande Musicale. La tournée se poursuivra ensuite à Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Beaune, Marciac, La Roque d'Anthéron, Rocamadour et Saint-Jean-de-Luz.
À chaque étape, France Musique proposera un dispositif d'animation comprenant un espace d'écoute, des douches musicales, un photobooth ainsi que différentes animations destinées à faire découvrir l'univers de la chaîne et à favoriser les échanges avec les équipes de France Musique.

Une tournée qui accompagne le déploiement du DAB+

Cette tournée est également l'occasion pour France Musique d'accompagner l'évolution de ses modes de diffusion. Durant l'été, la station passera progressivement de la FM vers la radio numérique terrestre (DAB+) dans certaines communes. France Musique rappelle qu'elle reste accessible partout en numérique via le site et l'application Radio France.
La tournée débute à Tarbes, dans le cadre de L'Offrande Musicale, dont le festival se déroule du 29 juin au 13 juillet, avec une présence des équipes de France Musique les 29 et 30 juin. Elle se poursuit au Festival de Toulouse, organisé du 30 juin au 11 juillet, avec une présence les 2, 3 et 4 juillet. Les équipes seront ensuite au Festival Radio France Occitanie Montpellier, programmé du 6 au 19 juillet, avec une présence les 6, 7, 8 et 9 juillet. Le Festival d'Aix-en-Provence, organisé du 2 au 21 juillet, accueillera France Musique les 10, 11, 12 et 13 juillet. Au Festival de Beaune, qui se déroule du 3 au 26 juillet, la chaîne sera présente les 17, 18 et 19 juillet. À Jazz in Marciac, programmé du 20 juillet au 5 août, les équipes seront mobilisées les 24, 25, 26, 27 et 28 juillet. Le Festival de Piano de La Roque d'Anthéron, organisé du 16 juillet au 16 août, accueillera la tournée les 30 et 31 juillet ainsi que le 1er août. Le Festival de Rocamadour, prévu du 15 au 26 août, recevra France Musique les 25 et 26 août.
Enfin, la tournée s'achèvera à Saint-Jean-de-Luz, dans le cadre du Festival Ravel, organisé du 26 août au 5 septembre, avec une présence de la chaîne les 27, 28 et 29 août.


Tags : France Musique, proximité, Radio France



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


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