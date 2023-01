France Musique et la Sacem récompensent Anne-Sophie Versnaeyen

France Musique et la Sacem partagent la même passion pour le cinéma et la création musicale en remettant chaque année depuis 2006 le Prix France Musique - Sacem de la musique de film. Les précédentes éditions ont permis de couronner et de commander des œuvres originales aux compositeurs Alberto Iglesias, Franco Piersanti, Gabriel Yared, Leo Sujatovich, Carlo Crivelli, Bruno Coulais, Paweł Mykietyn, Marc Marder, Amine Bouhafa, Marie-Jeanne Serero, Anne Dudley et Alexandre Desplat.

Un Prix de l’avenir a également été décerné aux étudiants de la classe de composition de musique à l’image du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et à ceux de la classe de composition pour l’image du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon.