France Musique en direct des Victoires de la musique classique

Rendez-vous incontournable du paysage musical, les Victoires de la Musique Classique 2025 seront diffusées en direct le 5 mars depuis l’Opéra de Rouen Normandie. Cette soirée d’exception, retransmise sur France Musique et France 3, réunira les plus grands artistes du classique sous la houlette de Clément Rochefort et Stéphane Bern. Avant le début de la cérémonie, un avant-concert animé par Charlotte Landru-Chandès préparera les spectateurs dès 20h00. Puis, de 21h10 à 23h, place aux performances des nommés, aux remises de prix et aux moments d’émotion qui marqueront cette édition.

Parmi les nommés de cette année, on retrouve des solistes instrumentaux de renom comme Lucile Boulanger (viole de gambe), Nemanja Radulovic (violon) et Justin Taylor (clavecin).