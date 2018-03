France Musique en direct de Bordeaux

A l’occasion de l’exposition Le Vin et la Musique, accords et désaccords (XVIe-XIXe siècle) qui se tiendra à La Cité du Vin de Bordeaux du 23 mars au 24 juin 2018, France Musique pose ses micros dans cette ville riche de culture et invite ses auditeurs à deux jours d’émissions en direct.