France Musique : Stéphane Grant nommé délégué aux programmes et à l’antenne

Stéphane Grant aura pour mission d’élaborer, en concertation avec le directeur de la chaîne, la ligne éditoriale et la stratégie d’antenne, de construire les grilles de programmes et d’assurer la cohérence éditoriale entre l’antenne et le web. Il est également responsable de l’habillage et de la couleur d’antenne de France Musique.