France Inter : une conférence sur l'émotion

Depuis le Studio 104 de la Maison de la Radio, et en direct simultané dans une centaine de salles de cinéma partenaires (réseau CGR) partout en France, France Inter invite ses auditeurs à vivre une expérience collective unique et riche en émotions. Deux heures de débats, d’échanges et de séances de méditation pour nous aider à gérer nos émotions. Au cours de cette conférence, Ali Rebeihi et Christophe André exposeront la manière de réguler et développer notre intelligence émotionnelle avec leurs invités, Didier Pleux, psychologue, et un témoin de la vie culturelle.Prix des places : 15 € au Studio 104 ou 5 € (sur la scène face au public, derrière les intervenants).Inscriptions : ICI