France Inter lance un podcast pour endormir les enfants

Voilà une série originale pensée et produite par Léonard Billot, réalisée par Lola Costantini et dont le générique a été spécialement composé par Charles de Boisseguin, le leader du groupe "L'impératrice". Au programme donc, pour endormir les jeunes enfants, "Nadine et Robert les poissons rouges" racontée par Delphine de Vigan, "Le coq solitaire" un conte imaginé par Alain Mabanckou, "Olga, le canard, et le petit garçon battu" une grande aventure pour les petits racontée par Geneviève Brisac ou encore "Lucia Petite Poète" une histoire du soir inventée par Yannick Haenel. Comptez, en moyenne, une dizaine de minutes par histoire, donc par podcast. Apparemment, c'est suffisant pour endormir les marmots âgés de 5 à 7 ans, voire moins ou plus.