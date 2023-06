France Inter fête la musique à l’Olympia

France Inter fêtera la musique à l’Olympia avec le Crédit Mutuel, le mercredi 21 juin 2023, de 20h à minuit. Au programme de cette soirée présentée par Laurent Goumarre et Aline Afanoukoé, des lives uniques et des exclusivités avec Zaho de Sagazan, Jain, Arlo Parks ainsi que les rappeurs Dinos et Lomepal qui interprèteront les titres de leurs derniers albums respectifs.

Et pour prolonger la fête, Benjamin Biolay a accepté d’assurer, toute une semaine, la chronique musicale dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, à la place d’Aline Afanoukoé. Chaque matin, il évoquera un artiste ou un groupe qui l'a particulièrement inspiré, et reprendra l’un de ses titres au piano.