France Inter fête la musique à l’Olympia avec le Crédit Mutuel

Au programme de cette soirée portée par Rebecca Manzoni et Laurent Goumarre : des lives uniques et des exclusivités avec Franz Ferdinand qui a choisi les auditeurs de France Inter pour fêter ses 20 ans de carrière, Pomme et Benjamin Biolay qui offriront la primeur de leurs nouveaux titres en live avant la sortie de leur prochain album. Quant aux australiens Parcels, ils se produiront en avant-première avant leur tournée française de l’automne ; enfin, l’éclatante Angèle viendra clôturer cette soirée de gala prestigieuse.

"Ce 21 juin, France Inter sera plus que jamais une scène pour les artistes" promet un communiqué.