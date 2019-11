France Inter fait étape à Poitiers

France Inter délocalisera trois émissions de grille à Poitiers. À 11h, "On va déguster" de François-Régis Gaudry, l’émission hebdo qui sort les crocs passera au grill toute l’actualité de la gastronomie poitevine. À midi, débutera une sélection des participants dans le cadre du "Jeu des 1 000 euros" de Nicolas Stoufflet, émission diffusée de 12h30 à 13h. Une émission en direct avec Philippe Katerine, Charline Vanhoenacker et François-Régis Gaudry parmi les candidats poitevins pour tenter le … super Banco avec les auditeurs.

Enfin, à 17h, France Inter diffusera "Par Jupiter" de Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice avec Philippe Katerine.