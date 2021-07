France Culture s'installe à Avignon

"De la poésie, du théâtre, de la littérature, de la philosophie ! Ce sont tous ces genres d’écriture portés par de grands artistes que nous avons convoqués pour cette nouvelle édition de France Culture au Festival d’Avignon. Parce que nous croyons au partage de la culture et parce que rien de ce qui se pense et se vit dans le monde ne nous est indifférent, nous avons imaginé cette programmation comme une invitation au voyage entre l’Afrique et l’Europe, entre le passé et le présent, le masculin et le féminin, le patrimoine et l’extrême contemporain" a expliqué Blandine Masson, conseillère des programmes pour les fictions de France Culture.