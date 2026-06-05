France Culture mise sur les grands formats et les rendez-vous historiques pour l’été

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Pour l’été 2026, France Culture propose une programmation articulée autour de la connaissance, de l’actualité et de la création. Dans son message introductif, la directrice de la station, Emelie de Jong, invite les auditeurs à "changer de rythme et à prendre le temps", en mettant en avant les rendez-vous historiques de l’antenne ainsi que plusieurs productions inédites diffusées entre le 6 juillet et le 30 août. La station conserve ses rendez-vous structurants. "Les Matins d’été" occupent la tranche de 7h00 à 9h00 du lundi au vendredi avec Bérengère Bonte en juillet puis Julie Gacon en août. L’émission approfondit l’actualité internationale, politique, économique, sociale et culturelle. Deux chroniques culturelles y prennent place : "Le son d’Avignon" du 6 au 24 juillet et "Le son de la francophonie" du 13 juillet au 28 août. À partir du 13 juillet, "La Chronique du Grand Continent" rejoint également la matinale.
Une actualité estivale portée par les débats et les événements
France Culture maintient également "Questions du soir", présenté par Antoine Dhulster du lundi au vendredi de 18h15 à 19h00, ainsi que "Le Magazine du week-end" animé par Oumy Diallo les samedis et dimanches de 12h45 à 13h30.
Parmi les temps forts de l’été figure la 40e édition des Rencontres de Pétrarque. Du 6 au 10 juillet, Caroline Broué anime en direct et en public depuis le rectorat de Montpellier cinq débats réunis sous le thème "À quoi croyons-nous encore ?". Les discussions abordent successivement les questions de la science, de l’information et de l’intelligence artificielle, l’avenir de la démocratie, la place du droit, le rôle de la religion et les conséquences des croyances dans la société contemporaine.
Les "Grandes Traversées" au cœur de la grille
Diffusées du lundi au vendredi de 9h00 à 10h00, les "Grandes Traversées" constituent l’un des piliers de la programmation estivale. Chaque série est proposée sous la forme de 5 épisodes d’une heure. Du 6 au 10 juillet, "La Joconde sort du silence", réalisée par Julie Beressi et écrite par Olivier Tosseri, retrace le parcours de Mona Lisa depuis l’atelier de Léonard de Vinci jusqu’au Louvre. Du 13 au 17 juillet, "Jules César, un rendez-vous avec la mort, “Iter ad mortem”", par Alfred de Montesquiou et François Teste, revient sur les vingt-quatre heures précédant l’assassinat du dirigeant romain. Du 20 au 24 juillet, "Verdun, 1916 : au cœur d’une guerre totale", série de Marie Chartron réalisée par Anne Depelchin, marque les 110 ans du début de la bataille de Verdun. Du 27 au 31 juillet, "Aliénor d’Aquitaine, la Reine aux deux couronnes" retrace le parcours de cette figure du XIIe siècle à travers une série de 5 épisodes d’une heure. Le récit rappelle notamment ses deux mariages, ses 10 enfants et ses 15 années d’emprisonnement.
La programmation se poursuit avec "Marlene Dietrich, la muse rebelle" du 3 au 7 août, "François d’Assise, la sainteté est un sport de combat" du 10 au 14 août, "Toussaint Louverture, l’esclave qui a dit non" du 17 au 21 août et "Les Mondes de Jules Verne" du 24 au 28 août. Chaque série est proposée au format 5 x 1 heure.
Podcasts, patrimoine radiophonique et transmission
La grille d’été fait également une place importante aux productions audio documentaires et aux podcasts. Dans la tranche de 14h00, plusieurs séries se succèdent tout au long de l’été, parmi lesquelles "La Voix des invisibles", "Preuves d’humanités, hier et aujourd’hui", "Les Visages de l’actu", "Le pouvoir selon Trump", "Santé mentale des jeunes : l’état d’urgence", "Au rythme du vivant", "De Cause à effets", "Retour vers la Préhistoire", "Ondes immersives, saison 2" et "Votre Cerveau".
France Culture remet également en lumière son patrimoine sonore avec "Soyez témoins !". Diffusée le samedi et le dimanche de 13h30 à 14h00, cette émission rassemble les témoignages collectés entre 1955 et 1956 par André Gillois auprès de personnes ayant vécu les grands événements du début du XXe siècle.
Autre rendez-vous, "Foucault retrouvé : 16 leçons de philosophie" est proposé chaque dimanche de 18h15 à 19h00. Après "Deleuze retrouvé : 16 leçons de philosophie", la station poursuit la diffusion des cours de Michel Foucault au Collège de France.
Les masterclasses au rendez-vous chaque samedi
Par ailleurs, du 6 au 12 juillet, France Culture installera une programmation spéciale dans la cour du musée Calvet à Avignon. La station y organise des lectures, créations originales et rencontres publiques autour de la littérature et du spectacle vivant.
Enfin, France Culture conservera pour l’été 2026 une stratégie éditoriale fondée sur les formats longs et la contextualisation. Du 6 juillet au 30 août, la station articule sa programmation autour de rendez-vous quotidiens, de séries documentaires de 5 x 1 heure ou 10 x 1 heure, de podcasts originaux et de plusieurs événements en direct destinés à prolonger l’expérience audio sur l’antenne comme en numérique.