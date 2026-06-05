France Culture mise sur les grands formats et les rendez-vous historiques pour l’été

Diffusées du lundi au vendredi de 9h00 à 10h00, les "Grandes Traversées" constituent l’un des piliers de la programmation estivale. Chaque série est proposée sous la forme de 5 épisodes d’une heure. Du 6 au 10 juillet, "La Joconde sort du silence", réalisée par Julie Beressi et écrite par Olivier Tosseri, retrace le parcours de Mona Lisa depuis l’atelier de Léonard de Vinci jusqu’au Louvre. Du 13 au 17 juillet, "Jules César, un rendez-vous avec la mort, “Iter ad mortem”", par Alfred de Montesquiou et François Teste, revient sur les vingt-quatre heures précédant l’assassinat du dirigeant romain. Du 20 au 24 juillet, "Verdun, 1916 : au cœur d’une guerre totale", série de Marie Chartron réalisée par Anne Depelchin, marque les 110 ans du début de la bataille de Verdun. Du 27 au 31 juillet, "Aliénor d’Aquitaine, la Reine aux deux couronnes" retrace le parcours de cette figure du XIIe siècle à travers une série de 5 épisodes d’une heure. Le récit rappelle notamment ses deux mariages, ses 10 enfants et ses 15 années d’emprisonnement.

La programmation se poursuit avec "Marlene Dietrich, la muse rebelle" du 3 au 7 août, "François d’Assise, la sainteté est un sport de combat" du 10 au 14 août, "Toussaint Louverture, l’esclave qui a dit non" du 17 au 21 août et "Les Mondes de Jules Verne" du 24 au 28 août. Chaque série est proposée au format 5 x 1 heure.

