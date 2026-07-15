France Culture fait évoluer ses rendez-vous culturels de 12h à 13h30

À la rentrée, Natacha Triou et Marie Sorbier prendront respectivement les commandes des "Midis de Culture" et du nouveau rendez-vous "Le Point culture XXL", diffusés de 12h à 13h30 sur France Culture. © Christophe Abramowitz / Radio France
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À la rentrée, France Culture fait évoluer sa programmation consacrée à la culture entre 12h et 13h30. La station confie désormais cette tranche à deux rendez-vous distincts. Du lundi au jeudi, Natacha Triou présentera "Les Midis de Culture". Chaque vendredi, Marie Sorbier prendra les commandes de "Le Point culture XXL". Ces deux émissions entendent donner toute leur place à la création, aux œuvres et à celles et ceux qui les font vivre.
Diffusés du lundi au jeudi de 12h à 13h30, "Les Midis de Culture" proposeront chaque jour un rendez-vous mêlant découverte, critique, rencontres et grands entretiens. L'émission entend célébrer toutes les formes de création et offrir un regard sur les œuvres au-delà de la seule actualité.
Diffusés du lundi au jeudi de 12h à 13h30, "Les Midis de Culture" proposeront chaque jour un rendez-vous mêlant découverte, critique, rencontres et grands entretiens. L'émission entend célébrer toutes les formes de création et offrir un regard sur les œuvres au-delà de la seule actualité.
"Je suis très heureuse et profondément honorée de rejoindre l'aventure des "Midis de Culture", un rendez-vous qui compte énormément pour moi ! Après huit ans de journalisme culturel puis huit années de journalisme scientifique sur notre antenne, je suis convaincue que la science et la culture racontent la même histoire : celle de notre rapport au monde. La curiosité, le plaisir d'apprendre, l’émerveillement ont toujours été mes moteurs", déclare Natacha Triou.
Marie Sorbier lance "Le Point culture XXL"
Chaque vendredi de 12h à 13h30, Marie Sorbier présentera "Le Point culture XXL". Déclinaison du "Point culture" diffusé du lundi au jeudi à 12h50 dans "Les Midis de Culture", cette nouvelle version proposera un agenda subjectif des sorties culturelles, des critiques en plateau ainsi qu'un invité chargé de partager les œuvres qui donnent envie d'aller voir, lire ou écouter. L'émission se poursuivra par un grand entretien ou un débat consacré aux grands enjeux qui traversent aujourd'hui le monde de la culture.
"Je souhaite que ce rendez-vous donne à entendre la culture dans toute son amplitude : son actualité, ses voix, ses tensions, ses débats. Une émission pour susciter le désir de découverte, confronter les regards et prendre au sérieux les grands enjeux qui traversent aujourd’hui le secteur culturel", explique Marie Sorbier.
"Je souhaite que ce rendez-vous donne à entendre la culture dans toute son amplitude : son actualité, ses voix, ses tensions, ses débats. Une émission pour susciter le désir de découverte, confronter les regards et prendre au sérieux les grands enjeux qui traversent aujourd’hui le secteur culturel", explique Marie Sorbier.
Une nouvelle offre culturelle à la mi-journée
Avec cette évolution de sa grille, France Culture réorganise sa tranche culturelle de la mi-journée autour de deux incarnations complémentaires. D'un côté, "Les Midis de Culture" proposeront un rendez-vous quotidien du lundi au jeudi consacré à la découverte et aux entretiens. De l'autre, "Le Point culture XXL" offrira chaque vendredi une émission de 1h30 articulée autour de l'actualité culturelle, de la critique et du débat.