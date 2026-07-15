France Culture fait évoluer ses rendez-vous culturels de 12h à 13h30

Chaque vendredi de 12h à 13h30, Marie Sorbier présentera "Le Point culture XXL". Déclinaison du "Point culture" diffusé du lundi au jeudi à 12h50 dans "Les Midis de Culture", cette nouvelle version proposera un agenda subjectif des sorties culturelles, des critiques en plateau ainsi qu'un invité chargé de partager les œuvres qui donnent envie d'aller voir, lire ou écouter. L'émission se poursuivra par un grand entretien ou un débat consacré aux grands enjeux qui traversent aujourd'hui le monde de la culture.

"Je souhaite que ce rendez-vous donne à entendre la culture dans toute son amplitude : son actualité, ses voix, ses tensions, ses débats. Une émission pour susciter le désir de découverte, confronter les regards et prendre au sérieux les grands enjeux qui traversent aujourd’hui le secteur culturel", explique Marie Sorbier.