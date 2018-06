France Culture au Festival d'Avignon

France Culture s’installera pendant dix jours au Musée Calvet et proposera une programmation qui défend "l’idée d’une culture vivante, partagée par le plus grand nombre et par toutes les générations. C’est une fête de l’esprit pour les spectateurs-auditeurs avec la conviction que les oeuvres littéraires, théâtrales, musicales peuvent changer nos vies ou les inspirer profondément" souligne la station. "Tous ces textes sont portés par les plus grands acteurs, fidèles à France Culture et amoureux de la radio".

Par ailleurs, du 16 au 20 juillet, France Culture proposera "Les fictions en transat" : des bornes pour écouter librement une sélection de créations et fictions sonores de France Culture. Toutes les émissions, les critiques et l’essentiel pour comprendre le Festival d’Avignon, son actualité et son histoire seront compilés sur franceculture.fr.