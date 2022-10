France Culture à Nantes pour la 22e édition des Utopiales

Fortes du patrimoine laissé par Jules Verne et du passé surréaliste de Nantes, les Utopiales se sont installées dans le paysage culturel nantais au tout début du nouveau siècle, en l’an 2000. Dès sa création, le festival s’est donné pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre le monde de la prospective, des technologies nouvelles et de l’imaginaire. Littérature, sciences, cinéma, bande dessinée, expositions, jeux de rôles, jeux vidéo et pôle asiatique : depuis plus de 20 ans, la programmation pluridisciplinaire des Utopiales fait cohabiter les univers de la science et de la science-fiction. Après plus de 1 067 films projetés, 2 500 auteurs, dessinateurs et chercheurs invités et près de 170 expositions et installations artistiques programmées, cette singularité fait du festival nantais un événement incontournable du genre en Europe et outre-Atlantique.