France Culture : "Les Aventures du Petit Nicolas" en podcast

"Une année scolaire dans la vie du petit Nicolas : c’est la proposition que France Culture fait à ses auditeurs, petits et grands. Tout l’univers incomparable de l’enfance transmis par René Goscinny, est présent ici en onze tableaux – onze mois qui constituent les épisodes d’un podcast et les chapitres d’un spectacle enregistré avec des enfants-comédiens et des comédiens-français" explique France Culture.

Cette diffusion des Aventures du petit Nicolas s’inscrit dans le cadre d’une programmation spéciale, jusqu'au 2 janvier sur France Culture : fictions, lieux emblématiques, œuvres littéraires, musique, histoire, documentaire, éducation... Les programmes et émissions de la chaîne s’emparent de la thématique de l’enfance.