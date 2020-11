France Bleu : une nouvelle offre avec France 3

On connaissait les matinales filmées (d’ici 2022, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3), on connaitra bientôt d'autres synergies de contenus avec ces deux canaux de proximité. Les sites de France Bleu pourraient en effet reprendre prochainement les vidéos des chaînes locales de France 3 afin de muscler leurs contenus et, ainsi, renforcer la proximité avec les auditeurs. Objectif : mieux refléter la diversité des territoires et s'éloigner d'un certain "parisianisme".

Sibyle Veil (Radio France) a donc proposé à Delphine Ernotte (France TV) la création d'une "grande plateforme de la proximité". Pour Sibyle Veil, il s'agit de "bâtir une offre, ensemble, de proximité qui répond aux enjeux démocratiques actuels".