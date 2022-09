France Bleu : une motion de défiance contre la Direction de l’Information

Les syndicats souligne ne plus comprendre plus la stratégie éditoriale de France Bleu. Selon eux, cette stratégie repose sur "des journées spéciales à répétition décidées à Paris et imposées uniformément à toutes les rédactions, même quand le sujet est très éloigné des préoccupations locales du moment". Ils pointent aussi "des chroniques imposées que la plupart des rédactions trainent comme des boulets. "La chronique éco" est le symbole de ces décisions verticales, dépassées et jamais réinterrogées au regard de leur pertinence en fonction des territoires et des moyens".

La "course au numérique" est aussi une des raisons de cette motion de défiance : une course "sans moyens humains et avec une pression constante sur les plus précaires- qui fait des chiffres une priorité et du volume l'unique cap".