France Bleu : lettres ouvertes et pétition contre les syndications régionales

Chez France Bleu Pays de Savoie, on parle de "démotivation, incompréhension et colère", d'une "erreur fondamentale et historique". "Nous vous demandons simplement de nous autoriser à faire notre travail : de la radio de proximité " prient les salariés de France Bleu Drôme Ardèche qui expliquent que "rarement nous avons reçu autant d'appels d'auditeurs : ils ont besoin de témoigner, de poser leurs questions. Nous sommes là pour les écouter, les rassurer, les renseigner". La station de Valence a pu reprendre ses programmes locaux samedi et dimanche, après l'attaque au couteau de Romans-sur-Isère.

"Les locales de Radio France qui peuvent encore s’organiser avec leurs moyens, avec leurs compétences doivent pouvoir le faire localement pour assurer cette continuité du service public. Nous pouvons le faire à France Bleu Champagne-Ardenne" expliquent les personnel de la locale. Et les personnels de France Bleu Isère avertissent : "À l’heure où le gouvernement s’interroge sur l’avenir de la radio de service public, nous avons là l’occasion de lui démontrer notre utilité. En capitulant, on se tire une balle dans le pied ".

La pétition nationale adressée à Sybile Veil et lancée sur le site Change.org, a déjà recueilli près de 1 300 signatures.