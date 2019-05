France Bleu lance une nouvelle expérience : "imMERsif"

Cette série s'adresse aux passionnés de la mer mais aussi aux passionnés des nouvelles technologies. Avec cette création originale, France Bleu veut s’inscrire dans "l’innovation autour des modes de narration de demain et dans la lignée de ses valeurs de proximité et de pédagogie à destination du plus grand nombre". Cette série dénommée "imMERsif" est réalisée par Mikaël Roparz et Yann Mainguy, lancée par France Bleu Mayenne avec le soutien de la direction du Numérique de France Bleu et celui de la direction de l'Innovation et de la production de Radio France. Le premier épisode invite à une plongée virtuelle inédite au cœur du Phare de Cordouan. Un site magique en lice pour entrer au patrimoine mondial de l’Unesco. "imMERsif" se découvre avec des lunettes de RV et un casque audio fermé pour une immersion totale.