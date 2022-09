France Bleu : la motion de défiance votée à 85%

"La direction ne peut rester sourde à cette expression ou tenter de la minimiser, comme elle le fait si souvent. Elle doit comprendre qu’elle n‘a plus le soutien des équipes de rédaction et qu’elle doit le reconquérir. Les journalistes de France Bleu veulent retrouver du sens dans ce qu’ils font. Ils ont besoin de visibilité sur les moyens, dont la chute continue n’est plus compatible avec le maintien des rendez-vous d’antenne. Ils demandent un vrai débat sur le web, son contenu et son cadre. Ils sont en attente de plus de souplesse et de liberté éditoriale locale" soulignent les syndicats.

Ils en appellent maintenant à la direction en laissant entendre que "la défiance pourrait aussi s'exprimer au-delà des rédactions dans le réseau Bleu".