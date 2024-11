France Bleu changera de nom le 6 janvier 2025

"Ici" veut être le symbole pour Radio France et France Télévisions, de la création d’une marque commune aux deux réseaux de service public. "Ici" veut être aussi la promesse d’un média 360 : disponible à la radio, à la télévision et sur le web. Depuis 2019, 37 matinales communes "ici matin" ont été lancées et, depuis avril 2022, la plateforme "ici" est en ligne et se classe première marque Radio/TV, avec près de 12.4 millions de visiteurs uniques par mois.

"Ici" se positionnera comme "Un média 360 (Radio / TV / Digital), une marque et une référence pour encore plus de proximité, plus de contenus sur l’actualité locale, plus de bons plans, de conseils pratiques ou de services et plus de propositions numériques" explique un communiqué...