France Bleu Saint-Étienne sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes

Des infos près de chez soi et plus loin, des infos locales toutes les 15 minutes, des points météo réguliers, des infos trafic et la mobilité en temps réel... Voilà pour les temps forts de cette nouvelle matinale filmée : "France Bleu Saint-Étienne Loire Matin". La matinale rejoint France Bleu Azur Matin, France Bleu Occitanie Matin, France Bleu Creuse Matin, France Bleu Nord Matin, France Bleu Breizh Izel Matin, France Bleu Provence Matin et France Bleu Paris Matin lancées dans le cadre de la coopération renforcée entre France Bleu et France 3. Avec la diffusion sur France 3, les huit matinales filmées de France Bleu – Azur, Occitanie, Creuse, Nord, Breizh Izel, Provence, Paris et Saint-Étienne Loire – sont dorénavant accessibles gratuitement à près de 25 millions de téléspectateurs potentiels.



D’ici 2022, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.