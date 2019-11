France Bleu Poitou : un concert avec Michel Jonasz

Après Gauvain Sers pour l’ouverture de cette saison 2 à Châtellerault le 24 octobre, c’est Michel Jonasz, actuellement en tournée en France pour présenter son album "La Méouge, le Rhône, la Durance" qui sera la tête d’affiche de cette soirée préparée par France Bleu Poitou. Côté scène locale, la station de Radio France accueillera en première partie l’artiste Montmorillonnais Nicolas Moro, l’un des talents locaux découvert dans l’émission Bleu Poitou Live. Pour faire partie des privilégiés qui pourront assister à la soirée du 3 décembre à la salle R2B à Vouneuil-sous-Biard , la démarche est simple : le concert est gratuit et sur inscription sur les sites lavienne86.fr et francebleu.fr/poitou. Les inscriptions seront closes le 1er décembre à minuit et le tirage au sort des gagnants aura lieu le 2 décembre matin.