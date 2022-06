France Bleu Paris consulte les supporters du PSG

Cette consultation a été menée en quatre étapes. France Bleu Paris a d'abord lancé un appel aux supporters pour qu’ils émettent spontanément et librement des propositions sur les plans sportif et extra sportif : 1 000 propositions ont ainsi été recueillies entre le 21 avril et le 20 mai. Après avoir identifié les propositions les plus récurrentes, France Bleu a établi une liste de 40 propositions qui ont été soumises aux votes sur son site entre le 21 mai et le 11 juin. Les supporters qui le souhaitaient se sont prononcés sur chacune d’entre elles en choisissant l’une des 3 réponses possibles ("Pour", "Contre" et "Pas d'avis"). 3 000 personnes ont répondu à l’ensemble des 40 propositions, soit 120 000 votes.

Enfin, les résultats obtenus ont été regroupés par thèmes puis classés en fonction de leur popularité.