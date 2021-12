France Bleu Occitanie fait sa tournée des marchés de Noël

Rédigé par Brulhatour le Lundi 6 Décembre 2021 à 06:50 | modifié le Lundi 6 Décembre 2021 à 06:50

Du 6 au 17 décembre, "la radio d’ici" fait la tournée des marchés de Noël de la région toulousaine et offre des bons d’achats pouvant aller jusqu’à 150 euros. Les animatrices et animateurs de France Bleu Occitanie viendront à la rencontre des habitants dans les marchés de Noël, entre 16h et 18h...