France Bleu Live : Marc Lavoine en concert privé à Nantes

Le 21 mars prochain, l’interprète de "Elle a les yeux revolver" présentera dans une ambiance intimiste son dernier album "Je reviens à toi". Un France Bleu Live exclusif pour la première fois en formule acoustique, gratuit et uniquement sur invitation.

Pour participer à cet événement, il suffit d’écouter France Bleu Loire Océan sur 101.8 et jusqu’au 18 mars ou de jouer directement sur le site de la station locale de Radio France. Les plus chanceux se verront attribuer une invitation pour deux personnes.

Un France Bleu Live acoustique à retrouver aussi à l’antenne puisque celui-ci sera également retransmis sur les ondes des 44 stations locales de France Bleu le jeudi 4 avril à 21h ainsi que le samedi 6 avril à 16h et 21h.