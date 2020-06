"France Bleu Live", c’est reparti avec 3 heures de concert exclusif

À partir de 19h, cette soirée débutera avec "La Nouvelle Scène France Bleu", diffusée en Facebook live et qui recevra deux talents de demain : Noé Preszow et Saam. Suivra à partir de 20h, le concert de Claudio Capéo diffusé en direct sur France Bleu et sur francebleu.fr. Il chantera des extraits de son dernier album riche de 13 titres. Enfin, à 21h, Bénabar, sera sur la scène du France Bleu LIve. Bénabar est l’un des grands artistes fidèles de France Bleu et ce Live sera le second qu’il fera avec le réseau local de Radio France. Son dernier titre, "Tous les Divorcés", est d'ailleurs à découvrir en exclusivité sur France Bleu, ce jeudi 18 juin. Là aussi, sa prestation sera aussi diffusée en direct sur France Bleu et sur francebleu.fr.