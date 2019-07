France Bleu Isère s'installe dans des locaux de transition

En janvier dernier, l'incendie volontaire des locaux de France Bleu Isère, avenue Viallet à Grenoble, avait contraint l'équipe à créer une radio dans un temps record dans les locaux de ses confrères de France 3 à la station de La Tronche. Six mois ont passé et France Bleu Isère a pu ce jeudi matin prendre possession de locaux provisoires. "En deux mois, les locaux choisis dans le centre de Grenoble ont été aménagés et équipés. Ce jeudi 11 juillet, ils sont prêts pour nous accueillir. France Bleu Isère émet de nouveau depuis des locaux qui lui sont propres, et c'est un grand plaisir de pouvoir vous parler depuis notre station, même si ces locaux sont temporaires" explique France Bleu Isère.