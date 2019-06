France Bleu Elsass en direct des studios du SWR4 à Freiburg

Depuis novembre 2018, France Bleu Elsass se positionne comme "la première radio rhénane" et travaille en partenariat d’échange avec ses voisins du SWR4 de Freiburg-im-Breisgau, dont elle diffuse tous les jours les journaux en langue allemande à 6h30, 7h30 et 8h30.Ce vendredi 14 juin 2019, France Bleu Elsass sera en direct des studios du SWR4 de Freiburg, pour souder ces liens Rhénans et faire découvrir l'attractivité de cette ville allemande. Retrouvez à l'antenne, Jonathan Wahl, accompagné de Huguette Dreikaus, Simone Morgenthaler et Pierre Nuss.cette journée sera à suivre à suivre ICI en Live Vidéo.