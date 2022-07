France Bleu Creuse fête ses 40 ans et paye sa tournée

Chaque matin, les auditeurs profiteront des animations et des jeux. Josiane Peyron anime cette émission et invite pour l'occasion toutes celles et ceux qui œuvrent pour promouvoir des actions culturelles et locales. L'équipe de France Bleu Creuse propose également "La roue des cadeaux". "Un village de producteur sera également installé sur place. Des voitures de collection seront présentes sur le village, dont la R9, voiture la plus vendue en 1982, année de naissance de Radio La Creuse".

Enfin, entre 11h et 11h30, France Bleu propose un mini-concert live. Laetiket, artiste, musicienne et chanteuse invite des musiciens et des chanteurs qui évoquent de leur région et de leur musique.