France 2 diffuse "Hip Hop Symphonique"

Forts du succès de la première édition, Mouv’, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Adami présentent la seconde création de Hip Hop Symphonique. Oxmo Puccino, Gaël Faye, Les Sages Poètes de la rue, Georgio et Black M étaient réunis pour cet événement unique mêlant Hip-Hop et musique symphonique, sous la direction artistique d’Issam Krimi. Concert enregistré le 30 novembre 2017 à l’Auditorium de Radio France.

Hip Hop Symphonique est une création unique reposant sur les grands titres du registre du Rap français, arrangés, réorchestrés et rejoués en live par les artistes, accompagnés de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et le live band The Ice Kream, sous la direction artistique d’Issam Krimi.