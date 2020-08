Foot : un dispositif spécial sur Europe 1 jusqu’à minuit

Dès 20h, Lionel Rosso animera "Europe 1 Sport "en direct du Parc des Princes. A ses côtés, Guy Roux, Reynald Pedros, Jimmy Algerino, ancien défenseur du PSG, Jean-François Pérès, chef du service des sports d’Europe 1, Grégory Schneider, Isabela Pagliari, et des invités de prestige, figures historiques du club. Le match sera commenté en direct du Stade de la Luz de Lisbonne par Julien Froment, auteur du podcast à succès "Associé Numéro 1" qui raconte la naissance et les premières années du club de la capitale.

Simon Ruben sera devant l’hôtel du PSG pour suivre le départ et le retour des joueurs avec des centaines de supporters attendus. Il sera, à leurs côtés, pour vivre au plus près cette soirée inédite.