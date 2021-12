"Focus" : le nouveau podcast de RTL

"Focus" se présente comme le nouveau rendez-vous quotidien d’actualité de RTL. Du lundi au vendredi, les auditeurs peuvent retrouver dans un format court, un zoom sur un fait ou un évènement marquant du jour ou de la semaine.

Avec les reporters de la rédaction de RTL, les correspondants et les spécialistes, Marion Calais, présentatrice du journal de 18h, prend chaque jour dans ce podcast quotidien, du temps et du champ pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, pour analyser et décrypter l’actualité. Les 5 premiers épisodes s'intéressent à Éric Zemmour, à l'Opération Barkhane, au Ballon d’or, à la cuisine française et à l'âge d'or du manga.