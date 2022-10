Florian Delorme, nouveau délégué aux programmes de France Culture

Florian Delorme aura pour mission de conduire la stratégie éditoriale de France Culture pour les programmes de la radio au quotidien, en étroite collaboration avec Florent Latrive, délégué au numérique et en charge des programmes délinéarisés et Arnaud Bousquet, directeur de la rédaction. Il prendra ses fonctions le 10 octobre 2022.

Il deviendra alors l’interlocuteur éditorial des producteurs et productrices et de leurs équipes, aux côtés de Jean Beghin qui assurera un passage de témoin jusqu’au 5 novembre, date à laquelle il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite.