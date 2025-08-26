Flore Benguigui rejoint FIP au micro du "Club Jazz"

Bien que connue du grand public comme voix du groupe électro-pop L’Impératrice, Flore Benguigui entretient depuis longtemps un lien étroit avec le jazz. Depuis 2021, Flore Benguigui a déjà exploré l’univers du micro avec son podcast "Cherchez la femme", consacré à la place des femmes dans l’industrie musicale. L’arrivée sur FIP prolonge cette expérience et s’inscrit dans son engagement à rendre plus visibles les musiciennes et à ouvrir la scène jazz à davantage de diversité.

Sur FIP, le "Club Jazz reste un rendez-vous quotidien incontournable de la station, mêlant découvertes, exigence et convivialité. Chaque soir, à partir de 19h, l’émission propose aux auditeurs une immersion dans le jazz d’aujourd’hui et ses multiples déclinaisons.