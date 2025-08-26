La Lettre Pro de la Radio La Lettre Pro de la Radio
Flore Benguigui rejoint FIP au micro du "Club Jazz"

Rédigé par le Mardi 26 Août 2025 à 08:04 | modifié le Mardi 26 Août 2025 à 08:04



Depuis ce 25 août, FIP a confié le micro du "Club Jazz" à Flore Benguigui. La chanteuse et musicienne, connue notamment avec le groupe L’Impératrice et pour son implication dans le jazz, assure l’émission en direct du lundi au jeudi de 19h à 20h, le temps du remplacement de Marjolaine Portier-Kaltenbach, actuellement absente.



Bien que connue du grand public comme voix du groupe électro-pop L’Impératrice, Flore Benguigui entretient depuis longtemps un lien étroit avec le jazz. Depuis 2021, Flore Benguigui a déjà exploré l’univers du micro avec son podcast "Cherchez la femme", consacré à la place des femmes dans l’industrie musicale. L’arrivée sur FIP prolonge cette expérience et s’inscrit dans son engagement à rendre plus visibles les musiciennes et à ouvrir la scène jazz à davantage de diversité.
Sur FIP, le "Club Jazz  reste un rendez-vous quotidien incontournable de la station, mêlant découvertes, exigence et convivialité. Chaque soir, à partir de 19h, l’émission propose aux auditeurs une immersion dans le jazz d’aujourd’hui et ses multiples déclinaisons.

 



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur

