Ferncast lance les "Serveurs Codec Audio"

Les serveurs codec audio combinent les avantages du logiciel aixtream COMPACT testé 24h/24 et 7j/7 et la flexibilité et l'évolutivité extrême des installations serveur avec le confort du matériel traditionnel. Cela crée une solution beaucoup plus puissante et polyvalente que les codecs audio conventionnels, les multiplexeurs, les équipements de liaison d'émetteur de studio ou les dispositifs de traitement et de transmission audio similaires, tout en étant entièrement personnalisable selon les besoins des clients.