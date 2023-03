FSER : le SNRL propose un webinaire pour réussir son dossier

Cette année, avec la fin des dispositions exceptionnelles mises en place lors de la période Covid, et la mise en place de ce nouveau portail, le SNRL propose d'accompagner ses adhérents et répondre à leurs questions et leurs inquiétudes éventuelles.Outre donc la disparition des années blanches suite au Covid-19, les radios locales vont devoir se familiariser avec plusieurs nouveautés. Et notamment le dépôt par voie dématérialisée (voir ICI ) même si l'envoi par courrier est encore possible pour 2023 (voir LÀ ).Les radios associatives peuvent s'inscrire ICI