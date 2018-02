FSER : la CNRA forme les radios en région

La CNRA (Confédération nationale des radios associatives) propose des temps de formation et d'accompagnement en Occitanie sous forme de rendez-vous individuels pour permettre d’optimiser votre dossier FSER et de formaliser au mieux vos actions pour qu’elles soient bien comprises et ainsi, compléter et enrichir votre dossier de demande de subvention.