FSER : Les Locales publient un kit de mobilisation

Afin de renforcer le soutien des élus locaux, les organisations nationales ont mis à disposition des radios un modèle de lettre à personnaliser et envoyer aux maires, conseillers départementaux et régionaux (à télécharger ICI ). Cette démarche vise à formaliser l’appui des institutions locales à l'annulation de la baisse du FSER. De plus, une vidéo d’une minute résumant les résultats de l’étude EMI est disponible (en téléchargement ICI ) pour des actions de communication efficaces et percutantes.Lors de l'Assemblée générale du 24 octobre, l'idée d'une journée nationale de mobilisation a émergé. Des événements seraient organisés à travers la France pour attirer l’attention sur la situation des radios associatives et montrer leur rôle indispensable dans la vie locale. Un groupe de travail a été constitué pour réfléchir à l’organisation de cette journée, incluant les types d'activités et les moyens de communication. Les radios intéressées sont invitées à rejoindre ce groupe en remplissant un formulaire en ligne ( ICI ).