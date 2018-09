FIP : l'humain au coeur de la programmation musicale

Quelques chiffres pour montrer la place que tient la musique sur FIP. La chaîne de Radio France indique qu'elle est la première radio musicale avec 93.3 de musique programmée par jour. Elle est aussi la première radio prescriptrice avec 81.8% de titres exclusifs. Elle est également très éclectique : 12 770 artistes et 36 776 titres diffusés chaque année ce qui la place comme la première radio de soutien aux labels indépendants. Être programmateur à FIP, c'est "l’art d’assembler et de superposer des pierres de différentes tailles en équilibre. L’ensemble devient harmonie et eurythmie : l’oeuvre semble magique alors qu’elle est pensée et structurée" explique Jean-Yves l'un des 7 programmateurs. Pour son collègue Patrick, il faut "considérer l’auditeur comme un ami à qui l’on a envie de faire découvrir des nouveautés musicales. Un programme FIP, c’est une "oeuvre d’art" qui utilise la matière sonore et son pouvoir émotionnel pour fixer l’attention de l’auditeur et le retenir".