FIP et l’Adami célèbrent 10 ans de "Session Unik"

Depuis 2014, Session Unik, fruit de la collaboration entre FIP et l’Adami, incarne la créativité et l’originalité musicale. Ce projet novateur invite des artistes de tous horizons à se réunir pour enregistrer des duos inédits en studio, immortalisés sur vinyles gravés en direct. Limité à 300 exemplaires, chaque disque devient un objet de collection, distribué lors du Disquaire Day dans les magasins indépendants. Cette initiative célèbre l’éclectisme et l’innovation, à l’image de FIP, tout en renforçant le lien entre artistes et public.

Pour marquer ses 10 ans, Session Unik organise un concert unique le mardi 17 décembre 2024, de 20h30 à 22h, au Studio 104 de la Maison de la Radio. Sous la direction artistique du talentueux Thomas de Pourquery, l’événement rassemblera un "all-stars band" et des artistes de renom pour offrir une expérience musicale hors du commun.