FIP et Myd s'invitent à la table du réveillon de Noël

Depuis toujours, FIP accompagne ses auditeurs dans les moments de fête, avec une programmation éclectique. Cette année, la radio réinvente la bande-son du réveillon en s’associant à Myd, artiste du label Ed Banger et créateur de titres comme "The Sun" et de l’album "Born a Loser." Ensemble, ils rompent avec les classiques de Noël souvent attendus, pour proposer une expérience musicale relativement singulière. Pour cette émission spéciale intitulée "FIP, Myd, les amis… À table !", Myd a invité 10 artistes à concocter leurs playlists idéales pour célébrer les fêtes de fin d’année. Parmi eux Andrea Laszlo de Simone, Chilly Gonzales, Michel Jonasz, Ezra Collective ou encore Anetha et Palms Trax,

Au total, plus de 10 heures de musique soigneusement sélectionnée pour accompagner les auditeurs dans une soirée pleine de surprises et d’émotions.