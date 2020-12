FG : un nouveau bouquet de 12 webradios et l'arrivée de FG Zen

En outre, 4 webradios existantes ont été renommées et renouvelées : "FG Avant-garde" remplace "FG Underground", et se consacre aux nouvelles tendances électroniques, "FG at Work” remplace "FG Non Stop", et s’adresse à ceux qui souhaitent écouter FG en télétravail, dans les boutiques, dans les open spaces …, "FG Mix" remplace "FG Home Party", et propose une programmation exclusivement composée de mixes DJs et "Maxximum 90’s" qui remplace "Maxximum Classixx", et fait revivre le son de la première version de Maxximum (1990-1992)