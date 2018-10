Évasion : un concert privé à Beauvais

Évasion organise pour la deuxième année consécutive, avec le soutien de la ville de Beauvais, un concert privé et gratuit. 650 auditeurs sont attendus pour cet événement uniquement, sur invitation. Ce lundi, à partir de 17h, Évasion sera en direct des loges. Les artistes, réunis le soir même sur la scène de La Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais, répondront aux questions de Paul. Sur scène, dès 20h : Cats On Trees, Barbara Pravi, Diva Faune, Joyce Jonathan et Augustin Galiana.

L’Instagram et le Facebook de la radio feront également vivre l’événement avec des photos backtage des artistes et du concert. Évasion à Beauvais est diffusée sur sur 89.7.