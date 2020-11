Évasion s'engage à soutenir les commerces de proximité

Les commerçants qui souhaitent garder une activité en drive, livraison ou "Click & Collect" pourront en parler gratuitement sur l’antenne d’Évasion. Il leur suffit d’envoyer leurs coordonnées à maboutique@evasionfm.com. En plus de proposer cette nouvelle chronique qui sera diffusée toute la journée, Évasion assemble ses compétences avec celles de Rapidle, une startup Seine-et-Marnaise, qui propose une solution de "Click & Collect" et de livraison facile et adaptée pour tous les commerçants, artisans de bouche et restaurateurs qui souhaitent rester ouverts et maintenir leur activité.

Évasion émet sur 20 fréquences et 8 départements.