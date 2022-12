Europe 1 se met à l'heure des fêtes

Durant cette période, Lionel Gougelot prend les rênes de la matinale et Thomas Isle celles de "Culture médias". De 23h à 01h, au cœur de la nuit, les auditeurs retrouveront Bérénice Bourgueil du lundi au jeudi pour "un moment d’échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger". Laurent Mariotte et ses bons vivants accompagneront les auditeurs pendant les fêtes, et recevront samedi 24 décembre Cyril Lignac pour une émission spéciale autour des belles histoires de la gastronomie et Pierre Hermé le 31 décembre.

Stéphanie Loire proposera le dernier week-end de l’année deux émissions spéciales. Elle concoctera le 31 décembre "La playlist idéale de votre soirée de réveillon" et, le lendemain, proposera un tour d’horizon des albums et tournées les plus attendus de 2023.