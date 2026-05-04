Europe 1 ouvre ses studios pour une semaine spéciale "Grande Famille"

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Europe 1 organisera du 4 au 10 mai une semaine spéciale baptisée "Grande Famille Europe 1". Pendant toute l’opération, des auditeurs seront invités à découvrir les coulisses de la station et à assister aux émissions de l’antenne dans des conditions privilégiées.
Dans un message accompagnant cette initiative, Donat Vidal Revel, Directeur Général d’Europe 1, déclare : "Plus qu'un état d'esprit, la "Grande Famille Europe 1" est une philosophie. Nous sommes très fiers d'ouvrir les coulisses de notre formidable antenne à nos fidèles auditrices et auditeurs, qui ont été nombreux à s'inscrire pour l'occasion. Cette semaine annonce de grands moments, riches en convivialité et en échanges".
En parallèle des émissions ouvertes au public, Europe 1 prévoit une série de lives diffusés sur le compte Instagram de la station. Ces rendez-vous permettront aux internautes d’échanger directement avec les animateurs et de poser leurs questions en direct.
Une programmation spéciale autour des voix de l’antenne
La station mettra également en avant plusieurs personnalités de son antenne à travers une programmation spéciale dans différentes émissions. Dans "Culture Médias", Thomas Isle recevra notamment Dimitri Pavlenko, Catherine Nay, Olivier de Lagarde et Eliot Deval accompagné de Christine Kelly. Elisabeth Assayag sera l’invitée de "Christine Kelly et Vous" le lundi, tandis qu’Ombline Roche rejoindra mercredi l’équipe de "Pascal Praud et Vous".
Mardi, Sophie Davant participera à "La Libre antenne" aux côtés de Roland Perez et samedi, Marie-Estelle Dupont accompagnera Valérie Darmon. Jeudi, Clélie Mathias recevra Julien Pichené dans "Europe 1 Info" pour évoquer le service des archives et du patrimoine sonore de la station. Le même jour, Didier Barbelivien sera l’invité de Pierre de Vilno dans "Europe 1 Soir". Enfin, dimanche, dans "La Voix est livre", Nicolas Carreau sera interrogé par le musicien et écrivain Mathias Malzieu autour de sa bibliothè