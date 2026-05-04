Europe 1 ouvre ses studios pour une semaine spéciale "Grande Famille"

La station mettra également en avant plusieurs personnalités de son antenne à travers une programmation spéciale dans différentes émissions. Dans "Culture Médias", Thomas Isle recevra notamment Dimitri Pavlenko, Catherine Nay, Olivier de Lagarde et Eliot Deval accompagné de Christine Kelly. Elisabeth Assayag sera l’invitée de "Christine Kelly et Vous" le lundi, tandis qu’Ombline Roche rejoindra mercredi l’équipe de "Pascal Praud et Vous".

Mardi, Sophie Davant participera à "La Libre antenne" aux côtés de Roland Perez et samedi, Marie-Estelle Dupont accompagnera Valérie Darmon. Jeudi, Clélie Mathias recevra Julien Pichené dans "Europe 1 Info" pour évoquer le service des archives et du patrimoine sonore de la station. Le même jour, Didier Barbelivien sera l’invité de Pierre de Vilno dans "Europe 1 Soir". Enfin, dimanche, dans "La Voix est livre", Nicolas Carreau sera interrogé par le musicien et écrivain Mathias Malzieu autour de sa bibliothè

